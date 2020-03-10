Adana'da minibüs şoförünün cinayet zanlısı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da minibüs şoförünün cinayet zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da minibüs şoförünün cinayet zanlısı tutuklandı

6 saat önce

Merkez Seyhan ilçesinde minibüs sürücüsünü tabancayla öldürdüğü iddia edilen 17 yaşındaki zanlı tutuklandı.

Adana'da minibüs şoförünün cinayet zanlısı tutuklandı, System.String[]

Merkez Seyhan ilçesinde minibüs sürücüsünü tabancayla öldürdüğü iddia edilen 17 yaşındaki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Kuruköprü Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde iki gün önce 01 M 0459 plakalı minibüs sürücüsü Mehmet Soydan'ın tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı tamamladı.

Polisler, zanlının olaydan sonra başka bir minibüse binerek olay yerinden kaçtığını daha sonra da Cemal Gürsel Caddesi'nde indiği belirledi.

Daha sonra bölgeyi araştıran ekipler şüpheliyi yakındaki bir parkta yakaladı.

Çelik yelek giydirilen zanlı Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Zanlının, ifadesinde, maktul Soydan'ı amcasını öldürmek istediği iddiasıyla vurduğunu söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bir günde 54 kişi hayatını kaybetti
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın Bir günlük bebeğini boğarak öldürüp çöpe atan vicdansız anne suçunu itiraf etti Fas'ta koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Son Dakika Haberleri
18:52 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bir yakınının cenaze namazını kıldırdı
18:52 Adana'da 6'ncı 'Özgecan Aslan Koşusu' yapıldı
18:52 SPOR Adana'da 6'ncı Özgecan Aslan Koşusu yapıldı
18:52 SAMSUN Uygulama yapan polislere dua etti
18:52 ISPARTA Babasına kızdı, 5 katlı binanın çatısına çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 18:55:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da minibüs şoförünün cinayet zanlısı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]