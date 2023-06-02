Adana'da minibüsle halk otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Adana'da minibüsle halk otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

02.06.2023 23:49

Adana'da minibüs ile halk otobüsünün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, Yüreğir ilçesi ile Yumurtalık ilçesi arasında meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma aracı sevk edildi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, Yumurtalık istikametine gitmekte olan Adana Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü ile karşı istikametten gelen 01 DSC 91 plakalı panelvan minibüs çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da minibüsle halk otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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