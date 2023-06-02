Adana'nın Yüreğir ilçesinde, Yumurtalık istikametine gitmekte olan Adana Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü ile karşı istikametten gelen 01 DSC 91 plakalı panelvan minibüs çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da minibüsle halk otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika