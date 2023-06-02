Adana'da minibüsle halk otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, Meclis'te böyle yemin etti! İşte o anlar

Sarıgül'ün diğer CHP'lilerin aksine yemin sonrası yaptığı hareket takdir topladı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, Yumurtalık istikametine gitmekte olan Adana Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü ile karşı istikametten gelen 01 DSC 91 plakalı panelvan minibüs çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.