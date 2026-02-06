Adana'da Motosiklet Kazası

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde hafif ticari aracın motosiklette bulunan iki kişiye çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Turgut Özal Bulvarı'nda 4 Şubat'ta seyir halindeki hafif ticari araç, yol kenarında hareket etmeye hazırlanan motosikletteki iki kişiye çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü M.G. ile arkasındaki kişi yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
