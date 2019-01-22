Adana'da Nehirde Bulunan Erkek Cesedinin Kimliği Belirlendi

Adana'da Çakıt Nehri'nde bulanan erkek cesedinin Suriye'den ailesiyle iç savaştan kaçıp Adana'ya yerleşen 18 yaşındaki bir gence ait olduğu öğrenildi.

Adana'da Çakıt Nehri'nde bulanan erkek cesedinin Suriye'den ailesiyle iç savaştan kaçıp Adana'ya yerleşen 18 yaşındaki bir gence ait olduğu öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, dün Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'nde Çakıt Nehri üzerindeki köprüden geçen bir vatandaş, nehir yatağında hareketsiz yatan birini görünce sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri nehirde bulunan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Adana Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsın nasıl öldüğünü saptamak için çevrede inceleme yaptı. Yapılan çalışmanın ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Şahsın kimliğinin belirlenmesi için de kayıp başvuruları incelemeye alındı. Yapılan çalışma sonucunda önce şahsın Suriye'den iç savaştan ailesiyle birlikte kaçıp Adana'ya yerleşen 18 yaşındaki Hasan Faris olduğu belirlendi. Polis araştırmayı derinleştirdiğinde şahsın yüzme bilmediğini, nehre düşüp boğulduğunu tespit etti.



Ailesi otopsinin ardından gencin cenazesini alıp toprağa verdi. - ADANA

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