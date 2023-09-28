Adana'da nişanlısının babasıyla tartışan genç kurşunların hedefi oldu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde nişanlısının babasıyla tartışan bir genç, silahlı kavgada öldü. Olay sonrası 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan incelemelerde bir tüfek ve bir tabancayla çok sayıda boş kovan bulundu.

NİŞANLISININ BABASIYLA TARTIŞTIKTAN SONRA VURULDU

Alınan bilgiye göre, Ceyhan ilçesi Emek Mahallesi'nde, Sedat Yüksel (22), henüz belirlenemeyen bir nedenle nişanlısının babası M.K. ile tartıştı. Bu sırada Sedat Yüksel silahla ateş açılması sonucu yaralandı. Yakınları tarafından Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Yüksel, burada hayatını kaybetti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri M.K. ve oğlu Y.K'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde bir tüfek ve bir tabancayla çok sayıda boş kovan bulundu.