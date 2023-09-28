Adana'da nişanlısının babasıyla tartışan genç kurşunların hedefi oldu - Son Dakika

Adana'da nişanlısının babasıyla tartışan genç kurşunların hedefi oldu

Son Güncelleme: 28.09.2023 08:30

Adana'da bir genç, nişanlısının babasıyla tartıştıktan sonra silahlı kavgada hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde bir tüfek ve bir tabancayla çok sayıda boş kovan bulundu.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde nişanlısının babasıyla tartışan bir genç, silahlı kavgada öldü. Olay sonrası 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan incelemelerde bir tüfek ve bir tabancayla çok sayıda boş kovan bulundu.

NİŞANLISININ BABASIYLA TARTIŞTIKTAN SONRA VURULDU

Alınan bilgiye göre, Ceyhan ilçesi Emek Mahallesi'nde, Sedat Yüksel (22), henüz belirlenemeyen bir nedenle nişanlısının babası M.K. ile tartıştı. Bu sırada Sedat Yüksel silahla ateş açılması sonucu yaralandı. Yakınları tarafından Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Yüksel, burada hayatını kaybetti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri M.K. ve oğlu Y.K'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde bir tüfek ve bir tabancayla çok sayıda boş kovan bulundu.

Kaynak: AA

Ceyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da nişanlısının babasıyla tartışan genç kurşunların hedefi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da nişanlısının babasıyla tartışan genç kurşunların hedefi oldu - Son Dakika
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