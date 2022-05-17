Adana'da "Onkoloji Bahar Okulu" düzenlendi - Son Dakika
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Adana'da "Onkoloji Bahar Okulu" düzenlendi

17.05.2022 15:05
Adana'da "Onkoloji Bahar Okulu" düzenlendi

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şubesi tarafından hekimlerin ortak çalışma prensiplerini geliştirmek ve tedavide başarı oranını arttırmak amacıyla "Onkoloji Bahar Okulu" düzenlendi.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şubesi tarafından hekimlerin ortak çalışma prensiplerini geliştirmek ve tedavide başarı oranını arttırmak amacıyla "Onkoloji Bahar Okulu" düzenlendi.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şube Başkanı Prof. Dr. Timuçin Çil, etkinlikte yaptığı konuşmada, kanser tedavisinin bir ekip işi olduğunu belirtti.

Adana ve farklı illerden 250 hekimin katıldığı etkinlikte, kanser çeşitleri, destekleyici tedaviler ve kanser hastalarının nasıl beslenmesi gerektiğiyle ilgili bilgiler verildi.

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Kaynak: AA

Araştırma, Kanser, Adana, Türk, Güncel, Son Dakika

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