Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Nafiye Karafakıoğlu (60), yönetimindeki 01 RZ 618 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mahyalar Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan İbrahim Özdemir (86) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adana'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika