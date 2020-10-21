Otoyolda bir aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi - Son Dakika

Otoyolda bir aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, otoyolda bir aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, otoyolda bir aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti. Sürücüsünün kimliği ve plakası tespit edilemeyen bir araç, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği belirlenemeyen bir yayaya çarpıp olay yerinden uzaklaştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan ve vücut bütünlüğü bozulmuş haldeki erkek kazazedenin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri, kazaya karışan aracı bulabilmek için araştırma başlattı.

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