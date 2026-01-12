Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir marketten parfüm çalmaları güvenlik kamerasınca görüntülenen 2 zanlı gözaltına alındı.
Levent Mahallesi'ndeki iş yerinin sahibi A.Ş. raftaki 2 parfümün çalındığını fark etti.
İhbar üzerine çalışma başlatan Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, marketin güvenlik kamerası kaydındaki inceleme sonucu 2 şüphelinin kimliğini belirledi.
Zanlılar İ.T. ve S.U, iş yerinin yakınındaki caddede yürüdükleri sırada polis ekiplerince yakalandı.
Üst aramalarında çalıntı parfümler bulunan 2 zanlı, Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Parfüm Hırsızları Yakalandı - Son Dakika
