Adana'da polisten kaçmaya çalışan 4 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Adana 'da polisin "Dur" ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan 4 zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar

Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor

Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim