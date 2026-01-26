Adana'da Rotary Meslek Hizmet Ödülleri Sahiplerini Buldu

(ADANA) - Adana Rotary Kulubü'nün bilim, sanat ve sinemada meslek ödülleri sahiplerini buldu. Rotary Meslek Hizmet Ödül Töreni'nde, Prof. Dr. Selim Çetiner, Kenan Şele ve Mustafa Celep ödüle layık görüldü.

Adana Koza Rotary Kulübü'nün geleneksel olarak düzenlediği Rotary Meslek Hizmet Ödül Töreni, bilime, sanata ve emeğe verilen değerin güçlü bir yansıması olarak özel bir geceye dönüştü. Kulüp üyeleri, eşleri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşen törende; meslek onurunu ilke edinmiş, üretimleriyle topluma ve gelecek kuşaklara ilham olan isimler onurlandırıldı.

Bilim, sanat ve sinema zanaatı alanlarında verilen Meslek Hizmet Ödülleri, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Çetiner, Çukurova Radyosu'nun usta sesi Kenan Şele ve sinema makineciliğinin emektar ismi Mustafa Celep'e takdim edildi.

Törende konuşan Adana Koza Rotary Kulübü Başkanı Melek Akdoğan Gedik, Rotary'nin temel değerlerinden birinin meslek onurunu korumak ve topluma fayda üreten bireyleri görünür kılmak olduğunu vurguladı.

Bilimin yol göstericiliği, sanatın dönüştürücü gücü ve mesleğine gönül vermiş insanların emeği olmadan çağdaş bir toplumdan söz edilemeyeceğini belirten Gedik, "Bilim insanları, sanatçılar ve mesleklerini büyük bir özveriyle icra eden emekçiler; toplumların ilerlemesinde en güçlü ilham kaynaklarıdır. Bizler Adana Koza Rotary Kulübü olarak, bu değerli isimlerin ürettiği bilgiye, sanata ve emeğe sahip çıkmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Daha çağdaş normlara sahip bir gelecek inşa etmek için hizmet projelerimizle bugün olduğu gibi yarın da onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ödül sahipleri Selim Çetiner, Kenan Şele ve Mustafa Celep ise mesajlarında, bu anlamlı ödülün kendileri için büyük bir onur ve motivasyon kaynağı olduğunu belirterek; üretmeye, paylaşmaya ve mesleklerine değer katmaya aynı inanç ve sorumlulukla devam edeceklerini dile getirdi.