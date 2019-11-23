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Adana'da safran hasadı başladı

6 saat önce

ADANA'nın Kozan ilçesinde 2,5 dönüme ekimi gerçekleştirilen safran bitkisi, hasat edildi.

Adana'da safran hasadı başladı, System.String[]
ADANA'nın Kozan ilçesinde 2,5 dönüme ekimi gerçekleştirilen safran bitkisi, hasat edildi. Endüstriyel kullanımı dışında, şifa verici bitki olarak da tüketilen safran, çiftçinin yeni gelir kapısı olacak.

Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'nde ana vatanı Güneybatı Asya olan, genellikle renklendirici ve tat verici olarak kullanılan safran bitkisinin ekimi yapıldı. 2,5 dönüm araziye ekilen safranlar yüzde 100 başarıya ulaştı. Safran bitkisinin hasadı, İlçe Tarım Müdürü Ömer Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kozan İlçe Tarım Müdürü Ömer Erdoğan, çiftçi Ali Gök'e ait 2,5 dönüm arazide ekimi yapılan safran bitkisinin, çiçek açarak, bölgede yetiştirilebilir bir bitki olduğunu kanıtladığını söyledi. Erdoğan, "Ekim işlemleri ağustos sonu ve eylül ayının ilk haftasında gerçekleştiriliyor. Hasadı da ekim ile kasım aylarında yapılıyor. Tohum ve işçilik dışında bir masrafı olmayan, yetiştirilmesi zahmetsiz ve ilaç istemeyen bir ürün. Özellikle tarımla uğraşan üreticilerimize tarlayı ziyaret ederek yerinde gözlem yapmalarını tavsiye ediyorum. Bu ürünün yetiştiğini herkesin görmesi lazım" dedi.

GELİR KAPISI OLACAK

Uzmanlar tarafından insan vücuduna baştan ayağa kadar faydası olduğu söylenen safranlar, çiftçi için de yeni gelir kapısı olacak. Keskin ve acımsı bir tada sahip olan safran, parfümeri, ilaç ve tekstildeki endüstriyel kullanımları dışında şifa verici bitki olarak tüketiliyor.


- Kozan
Kozan, Asya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:40 Kaynak: DHA
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