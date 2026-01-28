Adana'da Sağanak, Yolları Su Bastı - Son Dakika
Adana'da Sağanak, Yolları Su Bastı

28.01.2026 10:29
Adana'da etkili sağanak sonrası yollar suyla kaplanırken, araçlar mahsur kaldı. Ekipler tahliye çalışıyor.

ADANA'da etkili olan sağanak sonrası bazı yollar suyla kaplandı, otomobiller ise sular altında kaldı.

Kentte dün gece etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede bazı yollar suyla dolarken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde su dolan yolda 1 otomobil mahsur kaldı. Yağışın ardından, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde ise 1 sürücü otomobiliyle çamurla dolan yola girince aracın tamponunda hasar oluştu. Sürücü, yolların yağış nedeniyle bataklığa döndüğünü belirterek yetkililere seslendi. İlerleyen saatlerde yağışın etkisini yitirmesiyle, belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

