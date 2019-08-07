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Adana'da sahte para operasyonu

43 dakika önce

Adana'da sahte para operasyonu Polisin yaptığı operasyonda 3 bin 400 lira sahte para ele geçirildi Gözaltına alınan 2 zanlının parayı başkasına götürdüklerini, sahte olduğunu bilmediklerini söylediği öğrenildiADANA - Adana polisi yaptığı operasyonda 3 bin 400 lira sahte para ele geçirildi.

Adana'da sahte para operasyonu
Polisin yaptığı operasyonda 3 bin 400 lira sahte para ele geçirildi
Gözaltına alınan 2 zanlının parayı başkasına götürdüklerini, sahte olduğunu bilmediklerini söylediği öğrenildi
ADANA - Adana polisi yaptığı operasyonda 3 bin 400 lira sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlının parayı başkasına götürdüklerini, sahte olduğunu bilmediklerini söylediği öğrenildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Mücahitler Bulvarından, Mavi Bulvar istikametine doğru giden bir otomobilde sahte para olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçip otomobili durduran polis yaptığı aramada otomobilde bulunan M.A. ve S.B. isimli şahısların üzerinde 3 bin 400 lira 100'er lira şeklinde sahte para ele geçirdi. Zanlılar gözaltına alınarak emniyete getirildi.
Sorgulanan zanlıların paraların sahte olduğunu bilmediklerini tanımadıkları bir şahsa götürdüklerini söyledikleri öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:16 Kaynak: İHA
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