Adana'da servis şoförlerinden protesto - Son Dakika
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Adana'da servis şoförlerinden protesto

7 saat önce

Adana'da bir grup servis şoförü, Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğü tarafından "doğrudan teminle personel taşıma" ihalesini protesto etti.

Adana'da servis şoförlerinden protesto, System.String[]

Adana'da bir grup servis şoförü, Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğü tarafından "doğrudan teminle personel taşıma" ihalesini protesto etti.


DSİ 6. Bölge Müdürlüğü önünde yolu kapatarak eylem yapan yaklaşık 50 servis şoförü, ihaleye tepki gösterdi.


Grup adına basın açıklaması yapan servis şoförü Levent Ergün, DSİ 6. Bölge Müdürlüğünün doğrudan teminle personel taşıma işini, kanunda ve şartnamede zorunlu olmasına rağmen "S" plakası bulunmayan araçlarla gerçekleştirildiğini savundu.

DSİ idaresinin, hazırladığı şartnamenin ve kanunda yer alan zorunluluğun ihlaline göz yumduğunu ileri süren Ergün, "Trafik denetleme ekipleri bu araçların personel taşımasına nasıl müsaade etmektedir? 'S' plakası bulunmayan araçların taşımacılık yapmasına müsaade edenler görevlerini kötüye kullanmaktadırlar. Ciddi sermaye yatırarak 'S' plaka edinmiş olan bizler, buna sessiz mi kalacağız? Bu işi denetleyecek kimse yok mu? 'S' plaka zorunluluğuna uymadan personel taşımacılığı yapmanın cezası iki ay trafikten men ve 5-6 bin TL'dir." diye konuştu.

Devlet Su İşleri, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:14 Kaynak: AA
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