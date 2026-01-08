İki grup arasındaki çatışmada, sokakta yürüyen kişi vuruldu - Son Dakika
İki grup arasındaki çatışmada, sokakta yürüyen kişi vuruldu

08.01.2026 10:10
Adana'da iki grup arasında çıkan çatışmada 20 yaşındaki Muhammet Onur E. bacağından vuruldu.

Adana'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, bu sırada sokakta yürüyen Muhammet Onur E. (20) bacağından vurularak, yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan 7 şüpheliyi, operasyonla yakaladı. Evlerinde 2 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 3 çelik yelek ve 129 mermi ele geçirilen şüpheliler, tutuklandı.

İKİ GRUP OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olay, 1 Ocak'ta saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan R. (31), kardeşi Halil Can R. (20) ve arkadaşı Halil Efe S. (20) ile birlikte otomobille husumetlilerinin evinin bulunduğu sokağa gitti. Bu kişiler, sokağın başında durup, aracın içinden husumetlilerinin evine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. Evdeki Metincan Ç. (26), Orhan K. (43), Mustafa Ü. (29) ve Esef T. (32) karşılık verince çatışma çıktı. Bu sırada sokakta yürüyen ve olayla ilgisi olmayan Muhammet Onur E. bacağından vuruldu. Yaralı, kanlar içinde yere yığılırken, iki grup da olay yerinden kaçtı.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Muhammet Onur E., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit edip, yakalanması için çalışma başlattı. Saklandıkları adresleri belirlenen şüpheliler, polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 3 çelik yelek ile 129 mermi ele geçirildi.

7 TUTUKLAMA

Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde birbirlerini suçladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Muhammet Onur E. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Polis, Adana, Suç, Son Dakika

