Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, delil toplama çalışması yaptı.

Bacağından yaralanan H.M, yakınları tarafından özel bir araçla Yüreğir Devlet Hastanesine götürüldü.

Alınan bilgiye göre, H.M'ye, merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde yolda yürüdüğü sırada husumetlisi E.A tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

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