Adana'da Tarihi Binanın Çatısı Çöktü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adana'da Tarihi Binanın Çatısı Çöktü

15.01.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir tarihi binanın çatısı çöktü, çevresi trafiğe kapatıldı, esnaf güvenlik önlemi istedi.

ADANA'da tarihi binanın çatısının bir bölümü çöktü, cadde kısa süreli trafiğe kapatılıp risk oluşturan parçaları söküldü. Bölge esnafı, binanın çevrede oturanlar için tehlikeli olduğunu belirterek önlem alınmasını istedi.

Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Yeşilay Caddesi'nde meydana geldi. Caddede bulunan tarihi bir binanın çatısında kısmi çökme oldu. Durumu fark eden esnafın ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 'Tescilli Taşınmaz Kültür Varlığı' listesinde yer alan binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak, caddenin büyük bölümünü trafiğe kapattı. Çatı kısmında risk oluşturan parçalar ekipler tarafından kontrollü şekilde sökülerek indirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından güvenlik önlemleri kaldırıldı ve cadde yeniden trafiğe açıldı.

Bölgede çay ocağı işleten Atilla Ataş (53), "Buradaki bina çok tehlikeli, 25 yıldır burada yaşıyorum, sürekli ufak ufak taş parçaları düşüyordu. Geçtiğimiz sene benim aracımın camına taş düşerek camı kırıldı. Çocuklarımız buradan geçemiyor, can güvenlikleri tehlike altında. Sabah çatıdan düşen parçalar buradaki sacın üzerine düştü, daha sonra belediye yetkilileri temizleyip götürdü. Belediye yetkilileri 25 senedir gelip fotoğraf çekip gidiyor. Bu binanın yapılması gerekiyor, illa birinin ölmesi mi gerekiyor?" dedi.

Haber: Yusuf YILDIZ-Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Adana, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Tarihi Binanın Çatısı Çöktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne et ne tavuk ne de sucuk Bu döner bembeyaz Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner bembeyaz
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Rezan Epözdemir’den aylar sonra ilk görüntü Rezan Epözdemir'den aylar sonra ilk görüntü
Trabzonspor, İstanbulspor’a gol oldu yağdı Trabzonspor, İstanbulspor'a gol oldu yağdı
Ümit Karan’a havalimanında gözaltı Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Edson Alvarez’e ülkesinden talip çıktı Anında cevap verdi Edson Alvarez'e ülkesinden talip çıktı! Anında cevap verdi

16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: ’’Hatırlamıyorum’’ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: ''Hatırlamıyorum'' dedi
15:36
Nahçıvan’da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 17:01:56. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da Tarihi Binanın Çatısı Çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.