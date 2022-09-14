Adana'da iki dolandırıcılık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da iki dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

14.09.2022 10:36
Adana'da iki dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

Adana'da, telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları kadının altınlarını aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'da, telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları kadının altınlarını aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, S.Ö'nün (46) telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce 11 tam, 1 yarım ve 3 çeyrek altınının dolandırıldığı ihbarı üzerine araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla olayın iki zanlısının kimliğini tespit etti.

Şüpheliler S.A. (18). ve S.G. (38) merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde saklandıkları adreslerde yakalandı. Yapılan aramada adreslerde altınlar bulunamadı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Adana'da yorulan atı yumruklaması kameraya yansıyan zanlı gözaltına alındı Adana'da yorulan atı yumruklaması kameraya yansıyan zanlı gözaltına alındı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da iki dolandırıcılık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da iki dolandırıcılık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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