Rize'de Kalp Nakli Bekleyen Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Rize'de Kalp Nakli Bekleyen Genç Kız Hayatını Kaybetti

Rize\'de Kalp Nakli Bekleyen Genç Kız Hayatını Kaybetti

Rize'de yaşayan Zeynep-Hakan Tüfekçi çiftinin 5,5 yıldır kalp nakli bekleyen 16 yaşındaki kızları Esila Tüfekçi, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Esila'ya kalp bulunmuş ve ameliyat gerçekleştirilmiş olsa da tüm müdahalelere rağmen genç kız hayatını kaybetti. Cenazesi yarın Sahil Camii'nde kılınacak olan Esila, ardından aile kabristanlığına defnedilecek.

29.04.2024 15:08
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Rize'de yaşayan Zeynep-Hakan Tüfekçi çiftinin 5,5 yıldır kalp nakli bekleyen 16 yaşındaki kızları Esila Tüfekçi Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
5,5 yıldır kalp nakli bekleyen ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Hastanesi'nde ECMO cihazına bağlanan 16 yaşındaki Rizeli Esila Tüfekçi'nin annesi Zeynep Tüfekçi, Esila'ya kalp bulunduğunu duyurmuştu. Ameliyat öncesinde durumu ağırlaşan Esila'ya yaklaşık 9,5 saat süren ameliyatın ardından kalp nakli yapıldı. Nakil ardından yoğun bakım ünitesine alınan Esila için bekleyişe geçildi. Minik Esila yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Esila'nın cenazesi yarın öğle namazının ardından Sahil Camii'nde kılınacak. Ardından da Derepazarı ilçesine bağlı Eriklimanı mahallesinde bulunan aile kabristanlığına defnedilecek. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rize'de Kalp Nakli Bekleyen Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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