HDP'li yöneticiler ve Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un da aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi.

Adana 'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda aralarında HDP'li yöneticiler ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un da bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Adana'da terör operasyonu: 38 gözaltı kararı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.