Adana'da terör örgütü DEAŞ'e katılmak istemeyen adamın evini önce kurşunladılar sonra da yaktılar - Son Dakika
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Adana'da terör örgütü DEAŞ'e katılmak istemeyen adamın evini önce kurşunladılar sonra da yaktılar

13.05.2022 15:31

Adana'da kimliği belirsiz 5 DAEŞ terör örgütü sempatizanı, örgüte katılmak istemeyen 25 yaşındaki Yusuf Kırtay'ın evine baskın düzenleyip mermi yağdırdılar. Saldırının ardından bu kez de evi yakan şüpheliler düzenledikleri saldırının ardından kayıplara karıştı.

Adana'da 9 Mayıs günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bir ailenin evi önce kurşunlandı sonraki gün de ateşe verildi.

Yüreğir'de meydana gelen olayda iddiaya göre terör örgütü DEAŞ sempatizanları olduğu öne sürülen kimliği belirsiz şüpheliler, hurdacılık yapan 6 çocuk babası Yusuf Kırtay'ın (25), yanına gelerek, iddiaya göre "Mahallede herkes bize katıldı. Siz de katılın. Bizim dinimize göre hareket edin" dedi. Kırtay, bu talebe olumsuz cevap verdi. Aynı gece Kırtay'ın evinin önüne gelen kimliği belirsiz kar maskeli 5 şüpheli, yanlarında getirdiği pompalı tüfek ve tabancayla eve ateş açıp olay yerinden kaçtı. Saldırı anı ise komşu evin güvenlik kamerasına kaydedildi. İhbar üzerine eve gelen polis soruşturma başlatırken, şikayetçi olan aile de bir yakının evine sığındı.

Adana'da DEAŞ sempatizanları bir ailenin evine saldırdı: Önce kurşunladılar sonra yaktılar

ÖNCE KURŞUNLADILAR SONRA YAKTILAR

Olaydan bir gün sonra tekrar gelen kimliği belirsiz şüpheliler, saldırı nedeniyle kimsenin olmadığı Yusuf Kırtay'ın evini ve yan tarafta bulunan ağabeyi Abit Kırtay'ın evini benzin dökerek yaktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, 2 evde kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri her iki olayı da gerçekleştirenleri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da DEAŞ sempatizanları bir ailenin evine saldırdı: Önce kurşunladılar sonra yaktılar

"MAHALLEYİ KORKUTUYORLAR"

DEAŞ terör örgütü sempatizanlarının çocuklarını ile kendisinin yollarını kestiğini ve onlara katılmalarını istediğini öne süren baba İsa Kırtay (60), "Mahalleyi zapt etmiş durumdalar. Gece ve gündüz motosikletle ellerinde kalaşnikof tüfekle geziyorlar. Mahalleyi korkutuyorlar. Evimizi yakmadan önce aynı kişiler gece saatlerinde gelip evimizin kapısına da tüfekle ateş ettiler. Bunlar artık mahallede çete oldular. Kimse korkusundan ses çıkartamıyor. Oğlumun yolunu 2 defa kesip kendilerine katılmasını istemiş. Oğlum olumsuz cevap vermiş. Bizim dinimizin din olmadığını kendi dinlerine geçmemizi istiyorlar. Onların kanaatinde bize kafir diyorlar" dedi.

Adana'da DEAŞ sempatizanları bir ailenin evine saldırdı: Önce kurşunladılar sonra yaktılar

"KURAN-I KERİM'İ BİLE YAKTILAR"

Kırtay, oğullarının yanan eşyalarının arasında bulunan Kuran-ı Kerim'in de yandığını belirterek, "Bunlar nasıl Müslüman. Böyle Müslümanlık mı olur? Kur-an-ı Kerim'i bile yaktılar" diye konuştu.

Adana'da DEAŞ sempatizanları bir ailenin evine saldırdı: Önce kurşunladılar sonra yaktılar
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Bahçelievler Mahallesi, Terör, Adana, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da terör örgütü DEAŞ'e katılmak istemeyen adamın evini önce kurşunladılar sonra da yaktılar - Son Dakika


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