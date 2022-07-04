Z.H'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatı bulunduğu, "Hamza Cisri" kod ismini kullandığı, Suriye'de "savaşçı" sıfatıyla silahlı çatışmalarda yer aldığı ve örgüt işgalindeki bölgede nöbet tuttuğu aktarılan iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Adana 'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kaynak: AA

Suriye, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

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