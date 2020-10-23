Adana'da terör örgütü MLKP davası sanıklarına hapis cezası - Son Dakika

Adana'da, terör örgütü MLKP soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan dava açılan 3 sanık, 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar A.T, K.G. ve O.K. ile avukatları hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık A.T, terör örgütü MLKP üyesi olmadığını ve izinsiz gösterilere katılmadığını ileri sürdü.

Yasa dışı kitap veya dergi dağıtmadığını savunan A.T, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Terör örgütünün propagandasını yapmadım. Yasa dışı hiçbir eyleme karışmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da terör örgütü MLKP üyesi olmadıklarını ileri sürerek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların sulh ceza hakimliğince "toplatma ve el koyma" kararı bulunan yayınları dağıttıklarını belirterek, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırdığı sanıklar A.T, K.G. ve O.K'nin mevcut halinin devamına karar verdi.