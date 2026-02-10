Adana\'da Tır Kazası: 1 Yaralı

Adana'da 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Pozantı- Tarsus Otoyolu Akçatekir mevkisinde çarpışan iki tırdan biri devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Devrildikten sonra alev alan tırdan kendi imkanıyla çıkan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
