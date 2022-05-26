Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

26.05.2022 10:14
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu şüphelilerine yönelik merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde belirlediği bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 kilo 860 gram eroin, 285 uyuşturucu hap, ruhsatsız 4 av tüfeği, 2'si kurusıkı olmak üzere 3 tabanca ele geçirildi.

Ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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1,5 MİLYONLUK UYUŞTURUCU HAP OPERASYONU 1,5 MİLYONLUK UYUŞTURUCU HAP OPERASYONU
Kaynak: AA

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika


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