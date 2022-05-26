Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu şüphelilerine yönelik merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde belirlediği bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 kilo 860 gram eroin, 285 uyuşturucu hap, ruhsatsız 4 av tüfeği, 2'si kurusıkı olmak üzere 3 tabanca ele geçirildi.
Ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika