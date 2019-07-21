Son Dakika Haberleri: Adana'da uyuşturucuyla mücadele toplantısı
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Adana'da uyuşturucuyla mücadele toplantısı

1 saat önce

Adana'da uyuşturucuyla mücadele stratejisi ve eylem planı kapsamında metruk binaların durumu ele alındı.

Adana'da uyuşturucuyla mücadele toplantısı, System.String[]
Adana'da uyuşturucuyla mücadele stratejisi ve eylem planı kapsamında metruk binaların durumu ele alındı.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, metruk binalara yönelik güvenlik tedbirlerinin alınması, tehlike arz edenlerin yıkılması, tarihi metruk binaların restorasyonu hususunda yapılan çalışmalar değerlendirildi.
Metruk binalarla ilgili yürüttükleri çalışmalara ara vermeksizin devam ettiklerini dile getiren Demirtaş, il genelinde tespit edilen 551 metruk binadan geriye sadece 24 binanın kaldığını kaydetti.
Kent güvenliği ve bağımlılıkla mücadele konusunda metruk binaların büyük bir önem arz ettiğini belirten Vali Demirtaş, bağımlıkla mücadeleyi tüm paydaşlarla, çok yönlü olarak koordineli bir biçimde yürüttüklerini ifade etti.
Toplantıya, Vali Yardımcısı Murat Süzen ve ilgili kamu kurum temsilcileri katıldı.
Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:15 Kaynak: AA
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