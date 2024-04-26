Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı - Son Dakika
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Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı

Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı

Sarıyer'deki bir ortaokulda öğretmenin, öğrenci velisi tarafından yumrukla darbedilmesi olayında yeni gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, velinin yakalandığını duyurarak "Yolumuzu aydınlatan sevgili öğretmenlerimize yapılan saldırılar kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

26.04.2024 11:52  Güncelleme: 11:57
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İstanbul Sarıyer'de Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda bir öğretmene yumruklu saldırıda bulunan öğrenci velisi gözaltına alındı.

ÖĞRETMEN DARP RAPORU ALDI

Sarıyer Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda görev alan öğretmen Necla Ö. akran zorbalığı yapan bir öğrencisini uyardı. Uyarı üzerine öğrencinin "Bana nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz" diyerek öğretmeni tehdit ettiği öğretmenin ise, "Evladım ben senin öğretmeninim. Bu nasıl bir üslup?" diyerek uyardığı ileri sürüldü.

Öğretmen Necla Ö., daha sonra öğrencinin babası Ali Ç.'yi okula çağırdı. Daha önce de okul öğretmenleri ve yöneticileri ile de tartışarak sorun çıkardığı ileri sürülen Ali Ç., okul koridorunda gördüğü öğretmen Nazlı Ö.'yü yumruk atarak yaraladı. Öğretmen aldığı darbe sonucu yaralanırken kaldırıldığı hastanede iş göremezlik raporu verildi.

"KASTEN YARALAMA VE MALA ZARAR VERME" SUÇUNDAN GÖZALTI

Hastaneden darp raporu alan öğretmen N.Ö, karakola giderek saldırgandan şikayetçi oldu. Polis ekipleri, kısa sürede kaçan şüpheli A.Ç'yi yakaladı. "Kasten yaralama ve mala zarar verme" suçlarından gözaltına alınan A.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamada bulunarak öğretmeni darbeden velinin yakalandığını şu ifadelerle duyurdu:

"25 Nisan 2024 Salı günü İstanbul'daki Prof. Ali Kemal Yiğit Ortaokulu'nda bir velinin öğretmene saldırdığı ihbarı üzerine ekiplerimiz olay yerine intikal etmiştir. Yapılan soruşturma ve görüntülerin incelemesi sonucunda öğrenci velisi A.Ç'nin. Türkçe öğretmeni N.Ö.'ye okul koridorunda yumruk atarak darp ettiği tespit edilmiştir. Söz konusu şahıs yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Ömürlerini eğitime adayan, bilgelikleriyle yolumuzu aydınlatan sevgili öğretmenlerimize yapılan saldırılar kabul edilemez. Kıymetli öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

BAKAN TEKİN KINAMIŞTI

Yaşanan olay sonrası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya üzerinden "Çocuklarımız için özveriyle çalışan meslektaşlarımıza yönelik şiddet olaylarını kınıyor, Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmene şiddet hadiselerine yönelik idari ve adli süreçlerin takipçisi olacağımızı değerli meslektaşlarımız ve kamuoyuyla paylaşıyorum. Bu elim hadiselerin bir daha yaşanmamasını ve maarif ailemizin huzur ve güven içinde çalışmalarını sürdürmelerini diliyorum" ifadelerini kullandığı bir paylaşım yapmıştı.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Sarıyer, Hukuk, 3.Sayfa, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı - Son Dakika

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