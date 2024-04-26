Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Geniş Video İzle

Fenerbahçe'nin Panathinaikos'a kiraladığı ve son oynanan AEK maçında yaptığı hatayla gündem olan Samet Akaydın hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Yunan ekibi, beklentileri karşılayamayan savunma oyuncusunun 4 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Bu karara göre Akaydın, Fenerbahçe'ye geri dönecek.

26.04.2024 11:20  Güncelleme: 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'un AEK'ya deplasmanda 3-0 yenildiği maçta skandal bir hataya imza atan Samet Akaydın hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE'YE DÖNEBİLİR

Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla Yunan takımına kiraladığı Samet Akaydin için Yunanistan devinden karar çıktı. Samet Akaydin'in yeni sezon öncesi Fenerbahçe'ye döneceği iddia edildi.

Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydin Fenerbahçe'ye geri dönüyor

SATIN ALMA OPSİYONUNU KULLANMAYACAKLAR

Fenerbahçe, Samet Akaydin'i ara transfer döneminde 4 milyon euro satın alma opsiyonuyla Panathinaikos'a kiralamıştı. Buna göre Yunanistan devi, milli stoperin opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Böylece Samet Akaydin, 2024-25 sezonu öncesi Fenerbahçe'ye geri dönecek.

Samet Akaydın yaptığı hata ile takımının başını yakmıştı;

Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Samet Akaydın, Panathinaikos, Panathinakos, Fatih Terim, Fenerbahçe, Yunanistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:37 Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi
12:22 Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
10:42 Fatih Erbakan’ı neden çağırmadılar AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi Fatih Erbakan'ı neden çağırmadılar? AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi
09:59 İnfial yaratan görüntü Filistin’e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar İnfial yaratan görüntü! Filistin'e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar
12:19 Galatasaray, Adana Demirspor maçında Portekizli hakem VAR’da Galatasaray, Adana Demirspor maçında Portekizli hakem VAR'da
12:16 İspanya’da otomattan kahve içen genç kız kör oldu İspanya'da otomattan kahve içen genç kız kör oldu
11:53 Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı
10:56 AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı
10:43 İskenderun’da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti İskenderun'da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti
10:37 IBAN kiralayanlar dikkat Bakanlık harekete geçti IBAN kiralayanlar dikkat! Bakanlık harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 12:48:27. #1.13#
SON DAKİKA: Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement