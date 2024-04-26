Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'un AEK'ya deplasmanda 3-0 yenildiği maçta skandal bir hataya imza atan Samet Akaydın hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla Yunan takımına kiraladığı Samet Akaydin için Yunanistan devinden karar çıktı. Samet Akaydin'in yeni sezon öncesi Fenerbahçe'ye döneceği iddia edildi.
Fenerbahçe, Samet Akaydin'i ara transfer döneminde 4 milyon euro satın alma opsiyonuyla Panathinaikos'a kiralamıştı. Buna göre Yunanistan devi, milli stoperin opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Böylece Samet Akaydin, 2024-25 sezonu öncesi Fenerbahçe'ye geri dönecek.
Samet Akaydın yaptığı hata ile takımının başını yakmıştı;
Son Dakika › Spor › Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri dönüyor - Son Dakika
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