Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Spor

Cuma namazında Atatürk\'e hakaret eden şahısla ilgili karar verildi

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'un AEK'ya deplasmanda 3-0 yenildiği maçta skandal bir hataya imza atan Samet Akaydın hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE'YE DÖNEBİLİR

Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla Yunan takımına kiraladığı Samet Akaydin için Yunanistan devinden karar çıktı. Samet Akaydin'in yeni sezon öncesi Fenerbahçe'ye döneceği iddia edildi.

SATIN ALMA OPSİYONUNU KULLANMAYACAKLAR

Fenerbahçe, Samet Akaydin'i ara transfer döneminde 4 milyon euro satın alma opsiyonuyla Panathinaikos'a kiralamıştı. Buna göre Yunanistan devi, milli stoperin opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Böylece Samet Akaydin, 2024-25 sezonu öncesi Fenerbahçe'ye geri dönecek.

Samet Akaydın yaptığı hata ile takımının başını yakmıştı;