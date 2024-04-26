Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek - Son Dakika
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Ekonomi

Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek

Hükümet kamuda tasarrufu araç saltanatından başlattı. İlk etapta bin araç satılacak. Sözleşmesi bitince yeni kiralama yapılmayacak. Zorunlu olmayan servisler kalkacak, onun yerine otobüs-metro kartı verilecek.

26.04.2024 12:07
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da özellikle dikkat çektiği kamuda tasarruf tedbirleri konusunda köklü adımlar atılıyor. İlk etapta kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç fazlası olarak belirlediği toplam 1.000 araç iki parti halinde hızla satılacak. Bununla beraber zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, bunun yerine çalışanlara ulaşım kartı verilecek.

YENİ KİRALAMA YAPILMAYACAK

Kamudaki araç kiralamalarına da aşamalı şekilde son verilecek. Sözleşmesi bitenlerin yerine yeni kiralama yapılmaması planlanıyor. Böylece de araç sayısında bir azalma gündeme gelecek.

SERVİSLER KALKIYOR, MEMURA KART VERİLECEK

Zorunlu olmayan tüm servisler iptal edilecek. Kamu personelinin bu durum karşısında sıkıntı yaşamaması için de önlem alınacak. İhtiyaç olması halinde kamu çalışanlarına otobüs-metro kartı verilecek. Geç saate kadar çalışması, nöbet tutması gereken personelin tek tek değil, toplu olarak evlerine bırakılması uygulamasına geçilecek. Bu kapsamda kamu araçları bir havuzda toplanacak. İhtiyacı olan buradan araç isteyecek. Bir aracın tek kişiyi bırakması yerine 3-4 kişiyi aynı anda bırakması sağlanacak. Böylece hem araç hem de yakıt tasarrufu yapılmış olacak.

115 BİN ARAÇ

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mülkiyetinde 115 bin 904 adet taşıt bulunuyor. Bunların 72 bin 373 adedi (yüzde 62) savunma ve güvenlik hizmetlerinde, 9 bin 973 adedi (yüzde 9) sağlık hizmetlerinde, 8 bin 136 adedi (yüzde 7) tarım ve ormancılık hizmetlerinde, 7 bin 579 adedi (yüzde 7) eğitim hizmetlerinde, 4 bin 772 adedi (yüzde 4) adalet hizmetlerinde, 13 bin 71 adedi (yüzde 11) ise diğer idarelerce yürütülen hizmetlerde kullanılıyor. Sağlık, güvenlik gibi zorunlu alanlarda ihtiyaç kadar araç kullanımı ise devam edecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİNYALİ VERDİ

Irak dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili olarak "Tasarruftan kamuda gereksiz harcamaların ortadan kaldırılması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması anlaşılmalıdır. Yani bundan farklı bir şey anlaşılmamalı. Bütçelerin buna göre revize edilmesi için bizler de şu anda bir çalışma yapıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tasarruf adımlarını takip edecek, resmi taşıt kullanımlarından, haberleşme giderlerine, temsil, tören, ağırlama hizmetlerinden, demirbaş alımlarına kadar tüm harcamalar gözden geçirilecektir. Gerçek ihtiyaçlar tespit edilip ihtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek. Milletimizin refahını artırmak için tasarruf tedbirleri almak durumundayız. Bunun için de gereği neyse kesinlikle bunu hükümet olarak yapmakta kararlıyız. Önceliğimiz ve birinci hedefimiz, tasarrufu kamu harcamalarında uygulamak, enflasyonu düşürmek ve ekonomiyi rahatlatmaktır. Bunu daha önce biz başardık. Yine başaracağız" demişti.

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Son Dakika Ekonomi Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • tolga soyadsız: Hadiii inşallah ,bakanın deyimi ile umarım bunun yerli halka faydası olur 0 0 Yanıtla

12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
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