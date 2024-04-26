CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinde Denizli'nin kazanılmasının ardından il başkanına verdiği Vespa motosiklet sözünü tuttu.
"Seçim günü tek kaybettiğim şey bir motor" diyerek espri yapan Özgür Özel, Denizli CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum'a seçimi kazanması durumunda verdiği Vespa motosiklet sözünü yerine getirdi.
Özel, Denizli ziyaretinde Horzum'la hediye ettiği motosiklete bindi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Özel'in Horzum'un arkasında oturarak kornalar eşliğinde polis kontrolünde motosikletle dolaştığı anlar yer aldı.
Son Dakika › Politika › Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı - Son Dakika
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