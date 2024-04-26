Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı

Geniş Video İzle

CHP lideri Özgür Özel, Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a 31 Mart seçimi kazanması durumunda verdiği motosiklet sözünü yerine getirdi. Özel, Horzum'a hediye ettiği kırmızı motosiklette kornolar eşliğinde cadde üzerinde tur attı.

26.04.2024 13:13  Güncelleme: 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinde Denizli'nin kazanılmasının ardından il başkanına verdiği Vespa motosiklet sözünü tuttu.

MOTOSİKLET SÖZÜNÜ YERİNE GETİRDİ

"Seçim günü tek kaybettiğim şey bir motor" diyerek espri yapan Özgür Özel, Denizli CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum'a seçimi kazanması durumunda verdiği Vespa motosiklet sözünü yerine getirdi.

HEDİYE ETTİĞİ MOTOSİKLETLE GEZDİ

Özel, Denizli ziyaretinde Horzum'la hediye ettiği motosiklete bindi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Özel'in Horzum'un arkasında oturarak kornalar eşliğinde polis kontrolünde motosikletle dolaştığı anlar yer aldı.

Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum\'a hediye ettiği motorla caddede turladı

Motosiklet, Denizli, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Buğra BALABAN: Ne güzel insanlarsınız ?? Sempatik, halktan, egosuz, kibirsiz 79 27 Yanıtla
    ferhat eser: milyon oyum olsa milyonuda chp ye feda olsun halkın kahramanı bu güzel insanlar ülkenin umudu gurur verici 6 2 erhan öndemir: aynen öyle geleceğimiz bu insanların elinde 4 0
  • ferhat eser: Bravo özgür başkana aslında burada farkındalık var kemer sıkma politikasına destek mesajı Amerikadaki kardeşlerimiz gibi işe gezmeye bisikletle kaykayla motorsikletle gidebilirsiniz hem çevre kirliliğini önlemiş hemde paranız cebinizde kalmış olur 55 14 Yanıtla
  • Mustafa: Ne günlere kaldik. Aglanacak halimize gülüyoruz. Nediyelim. 13 54 Yanıtla
    Ali Yıldız: Mustafa bey 23 yıl ağlattınız .. bence artık gülün … gülmek size yakışıyor :) 15 3
  • Selim Kayisi: Ehliyeti var mı acaba ? trafik kurallarına muhalefetten ceza kesilmeli. 8 33 Yanıtla
  • Ümit Demir : Yok abi bisiklette nedir yil olmus 2024..arabayla ise gitmek varken..hatta helaya bile..trafikte var yarim saattlik yolu iki saatte git..cami aç geze geze git işte..bisiklet bize göre değil 4 24 Yanıtla
  • Biyo Art: Sözünde durdu deyince CHP bütün makam arabalarını satıp hazineye devretti sandım. İşte buna algı denir. 16 11 Yanıtla
  • erdinç gültekin: Çok güzel bir görüntü en azından düşmemiş :) Özgür Özel'den AT binmesini de sürmesini de istiyorum. 3 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
13:38 Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir“ sözlerine yanıt Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir" sözlerine yanıt
12:50 Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
13:13 Özel seçim sözünü tuttu Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye ettiği motorla caddede turladı Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı
12:56 Karaman’daki ’Dilan Polat’lı gösteriye Milli Eğitim’den soruşturma Karaman'daki 'Dilan Polat'lı gösteriye Milli Eğitim'den soruşturma
12:37 Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi
12:22 Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek
12:16 İspanya’da otomattan kahve içen genç kız kör oldu İspanya'da otomattan kahve içen genç kız kör oldu
11:53 Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 14:15:55. #1.12#
SON DAKİKA: Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement