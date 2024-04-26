Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek

Ekonomi

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Bakan Şimşek, enflasyon için "Yaz aylarında baz ve programın etkisiyle çok hızlı düşecek." açıklamasında bulundu.

"PİYASANIN ENFLASYON BEKLENTİSİYLE VE HEDEFİMİZ ARASINDAKİ FARK KAPANACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zirvede yaptığı ekonomi sunumunda kamuda tasarrufun yılın ikinci yarısından itibaren yoğunlaşacağını belirtirken ekonominin kronik sorunu haline gelen enflasyonla ilgili de piyasanın beklentileriyle hükümetin hedefi arasındaki farkın yaz dönemiyle birlikte kapanacağını söyledi.

Bakan Şimşek, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Enflasyon yıllık olarak yaz aylarında baz ve programın etkisiyle çok hızlı düşecek. Piyasanın enflasyon beklentileriyle hedeflerimiz arasındaki fark yaz aylarında kapanacak. Bütün kredi derecelendirme kuruluşları "Bu program sayesinde notu artıracağım" diye pozitif görünüme geçtiler, yetmedi bir kuruluş notumuzu hem artırdı hem pozitife çevirdi. Pazartesi günü bütün bu rating kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle çok kapsamlı ayrı ayrı toplantılar yapacağım."

"ENFLASYONLA MÜCADELE ZAMAN ALIYOR"

Uygulanan "Orta Vadeli Program"ın çalıştığını belirten Şimşek, programı güçlendireceklerini söyleyerek "En büyük önceliğimiz fiyat istikrarı. Dezenflasyon bu yılın ikinci yarısında başlayacak. Dezenflasyonu destekleyecek ilave adımlar atacağız. Yapısal reformlarla dezenflasyona destek sağlayacağız. Merkez Bankası'na dezenflasyon tesisi için destek vereceğiz. Enflasyonu düşürmek, şok öncesi döneme dönmek bir süreç işi. Dünyada da böyle. Enflasyonla mücadele bir süreç işidir zaman alıyor." şeklinde konuştu.

"KUR OYNAKLIĞI AZALDI"

Bakan Şimşek, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Program tam bizim planladığımız çerçevede çalışıyor, bazı alanlarda öngördüğümüzden çok daha iyi çalışıyor. Gelecek sene bu vakitlerde belki çok daha farklı konuları konuşuyor olacağız. Kur oynaklığı azaldı. Çok büyük ihtimalle ilk çeyrekte net ihracatın katkısı pozitife dönecek

İç talep ilk çeyrekte güçlü devam etti. Merkez Bankası o nedenle ilave sıkılaşma adımları attı. Yılın ikinci yarısından itibaren iç talep yumuşarken, dış talepteki toparlanmayla birlikte net ihracat pozitife dönecek, büyümede yumuşak bir geçiş yaşayacağız ama makul düzeyde kalacak ve dezenflasyon süreci başlamış olacak."