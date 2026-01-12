Adana\'da Yaya Geçidinde Kaza: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesinde dün sabah saatlerinde yürekleri ağza getiren bir trafik kazası meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 84 yaşındaki Bekir Avcu, hızla gelen bir otomobilin hedefi oldu. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce havaya savrulan yaşlı adamın o görüntüleri kan dondurdu.

YAYA GEÇİDİNİ KULLANIYORDU

Olay, Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, D.V. idaresindeki 34 FGB 201 plakalı otomobil, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen Bekir Avcu'ya hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam metrelerce havaya fırlayarak asfalt zemine düştü. Çevredeki vatandaşlar, korkunç kazanın ardından hemen yardıma koştu.

HASTANEDE ACI HABER

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 84 yaşındaki Bekir Avcu'ya ilk müdahaleyi yaptı. Hemen hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Avcu, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı. Yaşlı adamın ölüm haberi ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA

Kazanın vahameti, çevredeki bir güvenlik kamerasının kayıtlarıyla ortaya çıktı. Görüntülerde; yaşlı adamın yaya geçidinden emin adımlarla ilerlediği sırada, otomobilin hiç yavaşlamadan talihsiz adama çarptığı ve Avcu'nun çarpmanın şiddetiyle havada savrulduğu görülüyor.

SÜRÜCÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü D.V., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan yargılanan sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor.