Adana'da Yaya Kazası: 84 Yaşındaki Bekir Avcu Hayatını Kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 84 yaşındaki Bekir Avcu'ya, D.V. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Avcu, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince 5 Ocak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Avcu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.