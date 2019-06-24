Son Dakika Haberleri: Adana'da "Yaz Şenlikleri" başladı
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Adana'da "Yaz Şenlikleri" başladı

1 saat önce

Büyükşehir Yaz Şenlikleri kapsamında, Adanalılar müzik ve sanatla buluşuyor.

Adana'da
Büyükşehir Yaz Şenlikleri kapsamında, Adanalılar müzik ve sanatla buluşuyor. Dezavantajlı gruplar bakım ve kuaförlük hizmeti alırken kadınlar kanser taramasından geçiriliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve yaz boyunca devam edecek olan "Yaz Şenlikleri" Pozantı'nın Kamışlı Mahallesi'nde başladı. Yaz şenlikleri kapsamında Adanalılar sağlık taramasından geçiriliyor, ihtiyaç sahipleri evde bakım hizmeti alıyor, dezavantajlı gruplara kuaförlük hizmeti veriliyor, kadınlar kanser taramasından geçiriliyor. Şenlik kapsamında halk oyunları, bando gösterisi, sinema gösterimi ile halk müziği ve saat müziği konserleri düzenleniyor.

Sürpriz sünnet

Pozantı'nın Fındıklı Mahallesi'nde gerçekleşen yaz şenliği, sürpriz bir sünnet törenine ev sahipliği yaptı. Mahalle sakinlerinden Mehmet-Hatice Avcu çiftinin ricalarını karşılıksız bırakmayan Adana Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Ertuğrul Avcu'nun sünnet törenini şenlik kapsamına aldı. Biricik evlatları için unutulmaz bir sünnet töreni yaşayan Mehmet ve Hatice Avcu çifti, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür etti.

Yaz Şenliği Karataş, Pozantı, Kozan, Aladağ, Karaisalı, Yumurtalık, Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke ilçelerinin 26 mahallesinde 7 Eylül tarihine kadar devam edecek. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:38 Kaynak: İHA
Adana Büyükşehir Belediyesi, Pozantı, Adana, Güncel
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