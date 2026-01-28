Adana'da Yeşilay Haftası Toplantısı

Adana'da düzenlenen koordinasyon toplantısında Yeşilay Haftası'nda yapılacak çalışmalar değerlendirildi.
Yeşilay Adana Şubesinden yapılan açıklamaya göre, toplantıda Yeşilay Haftası kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler ele alındı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bireyi değil aileyi ve toplumu da etkileyen sorun olduğunu belirtti.
Yıldırım, Yeşilay Haftası'nda düzenlenecek çalışmalarda, kentte kalıcı bilinç ve sürdürülebilir dayanışma zemini oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.
