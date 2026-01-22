Adana'nın Pozantı ilçesiyle Niğde'nin Ulukışla ilçesini birbirine bağlayan karayolu, yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatıldı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı devam ediyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle Pozantı-Ulukışla karayolu trafiğe kapatıldı. Trafik ekipleri ulaşımı Pozantı ilçesinden Niğde-Ankara Otoyoluna yönlendirmeye başladı. - ADANA
Son Dakika › 3. Sayfa › Adana'da Yoğun Kar, Yol Kapandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?