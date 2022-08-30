Şafak vakti söz konusu şüphelilerin saklandıkları evlere özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Adana 'da yürütülen DEAŞ soruşturmasında yabancı uyruklu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak vakti terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.

Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Adana'da DEAŞ'a operasyon: 6 gözaltı kararı - Son Dakika

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