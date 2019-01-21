Adana
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan tutuklu sanık Halil İbrahim İzol 12 yıl, tutuksuz yargılanan eşi Nurcan İzol 8 yıl 9 ay, 7 sanık ise 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Halil İbrahim İzol, tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.
Duruşmada savunması alınan sanık İzol, FETÖ üyesi olmadığını öne sürerek, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." dedi.
Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını savunarak, beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı ise bir önceki celsede açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını okudu.
Mahkeme, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklu yargılana sanık Halil İbrahim İzol'u 12 yıl, tutuksuz sanıklardan eşi Nurcan İzol'u 8 yıl 9 ay, Ali Doğan
, Mehmet Arısoy, Metin Özdoğan, Mustafa Süllü, Necmettin Tanrıverdi, Sefa Doğan ve Veli Doğucu'yu ise 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.