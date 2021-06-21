Adana'dan insanlık ayıbı! Sulama kanalında boğulan gencin cansız bedeni çıkarılırken vatandaşlar telefona sarıldı - Son Dakika

Saat 05.50 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan sulama kanalında meydana gelen olayda alınan bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar bir kişinin kanal üzerindeki köprüye eşyalarını bırakıp terliğini çıkararak suya atladığını gördü.

DALGIÇ POLİSLERE HABER VERİLDİ

Bunun üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Suya atlayan ismi öğrenilemeyen kişi yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra dibe battı. Bölgeye gelen asayiş polisleri de durumu dalgıç polislere bildirdi.

VATANDAŞLAR KAMERALARA SARILDI

Bölgeye gelen dalgıç polisler ekipmanlarını giydikten sonra suya atladı. Dalgıç polisler dibe batıp cesedi çıkardığı esnada çevredeki vatandaşlar olay anını anbean cep telefonlarına kayıt etmesi dikkat çekti. Ceset sudan çıkarıldıktan sonra olay yeri polisleri incelemesi yaptı. Yapılan incelemenin ardından 20'li yaşlardaki ceset otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ölen kişinin kimliği belirleme çalışmalarına devam ediyor.