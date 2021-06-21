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Adana'dan insanlık ayıbı! Sulama kanalında boğulan gencin cansız bedeni çıkarılırken vatandaşlar telefona sarıldı - Son Dakika

Adana'dan insanlık ayıbı! Sulama kanalında boğulan gencin cansız bedeni çıkarılırken vatandaşlar telefona sarıldı

21.06.2021 09:31

Adana'da yaşayan 20 yaşındaki bir genç, kanal üzerindeki köprüden kendini suya atarak intihar etti. 200 metre sürüklenen gencin cansız bedeni dalgıç polisler tarafından çıkartıldı. Vatandaşlar ise cansız bedenin çıkarılma anını görüntüleyebilmek için birbirleriyle yarıştı

Saat 05.50 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan sulama kanalında meydana gelen olayda alınan bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar bir kişinin kanal üzerindeki köprüye eşyalarını bırakıp terliğini çıkararak suya atladığını gördü.

Sulama kanalında boğulan gencin cansız bedeni çıkarıldı, vatandaşlar telefona böyle sarıldı

DALGIÇ POLİSLERE HABER VERİLDİ

Bunun üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Suya atlayan ismi öğrenilemeyen kişi yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra dibe battı. Bölgeye gelen asayiş polisleri de durumu dalgıç polislere bildirdi.

Sulama kanalında boğulan gencin cansız bedeni çıkarıldı, vatandaşlar telefona böyle sarıldı

VATANDAŞLAR KAMERALARA SARILDI

Bölgeye gelen dalgıç polisler ekipmanlarını giydikten sonra suya atladı. Dalgıç polisler dibe batıp cesedi çıkardığı esnada çevredeki vatandaşlar olay anını anbean cep telefonlarına kayıt etmesi dikkat çekti. Ceset sudan çıkarıldıktan sonra olay yeri polisleri incelemesi yaptı. Yapılan incelemenin ardından 20'li yaşlardaki ceset otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ölen kişinin kimliği belirleme çalışmalarına devam ediyor.

Sulama kanalında boğulan gencin cansız bedeni çıkarıldı, vatandaşlar telefona böyle sarıldı
Adana'dan insanlık ayıbı! Sulama kanalında boğulan gencin cansız bedeni çıkarılırken vatandaşlar telefona sarıldı

Huzurevleri Mahallesi, Çukurova, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'dan insanlık ayıbı! Sulama kanalında boğulan gencin cansız bedeni çıkarılırken vatandaşlar telefona sarıldı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • hasan bostan: adana mersin buranın adamı gerçekten gelişime uzak bir yer sıfır bir izleyen hoşuna giden zihniyetten beklenti olmaz zaten Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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