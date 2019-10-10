Son Dakika Haberleri: Adana Devlet Tiyatrosu üç oyunla perdelerini açacak
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Adana Devlet Tiyatrosu üç oyunla perdelerini açacak

2 saat önce

Adana Devlet Tiyatrosu (ADT) 2019-2020 sezonunda perdelerini, üç yeni oyunla açacak.

Adana Devlet Tiyatrosu üç oyunla perdelerini açacak, System.String[]

Adana Devlet Tiyatrosu (ADT) 2019-2020 sezonunda perdelerini, üç yeni oyunla açacak.

ADT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Cengiz Toraman'ın kaleme aldığı, Halil Akarsu'nun yönettiği "Rüstem Oğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" oyunuyla sezon başlayacak.

İlk gösterimi 15 Ekim Salı günü Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde yapılacak, dekor tasarımı Sertel Çetiner'e, kostüm tasarımı Berfin İlhan'a, ışık tasarımı İbrahim Karahan'a, müzikleri Kemal Günüç'e ve koreografisi Lilia Petrova'ya ait oyunda, Murat Aslan, Barış Özkan, Nazlı Köymen, Serdar Şeker, Recep Kekil, Ozan Sargın, Özgür Küçüköner, Gizem Göbenli, Tuğba Sükmen ve Osman Çiçek rol alacak.

Adana Devlet Tiyatrosu'nun ikinci oyunu "Ayrılık" da 17 Ekim Perşembe günü saat 18.00'de Sabancı Oda Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak.

Minik tiyatroseverler ise 20 Ekim Pazar günü saat 11.00'de Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde Ebru Kara'nın yönettiği, dostluk, çalışmak, sevgi ve aile bağlarını konu alan "Sihirli Keman" oyununu izleyebilecek.

Devlet Tiyatroları, İbrahim Karahan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:42 Kaynak: AA
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