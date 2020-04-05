Son Dakika › Güncel › ADANA Dünya ve olimpiyat şampiyonu Atlı, mezarı başında anıldı - Son Dakika
ADANA Dünya ve olimpiyat şampiyonu Atlı, mezarı başında anıldı
6 saat önce
Dünya ve olimpiyat şampiyonu Atlı, mezarı başında anıldıDünya ve olimpiyat şampiyonu merhum milli güreşçi İsmet Atlı, ölümünün 6'ncı yıl dönümünde kabri başında okunan dualarla anıldı.
Dünya ve olimpiyat şampiyonu Atlı, mezarı başında anıldı
Dünya ve olimpiyat şampiyonu merhum milli güreşçi İsmet Atlı, ölümünün 6'ncı yıl dönümünde kabri başında okunan dualarla anıldı.İsmet Atlı için, Kozan ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi Toklular Mezarlığı'ndaki kabri başında anma etkinliği düzenlendi. Aile adına konuşan Hüseyin Atlı, 'Ağabeyimi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Onun gibi sporcular zor çıkıyor. Madalyalarını bir müzede saklansın istiyoruz' dedi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 10:14 Kaynak: DHA
Son Dakika İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi Soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye giden ünlü şarkıcı Marianne Faithfull'un koronavirüs testi pozitif çıktı Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum