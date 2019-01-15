Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a Ziyaretler
1 saat önce
Adana'da göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ziyaretler devam ediyor.
Adana
'da göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş
'a ziyaretler devam ediyor.
Adana Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aktaş'ı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü
makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aktaş, emniyet ve belediye hizmetlerinin çoğunlukla ortak noktada birleştiğini, ortak çözüm ile güven ve huzur adına yürütülecek her türlü projede yer almaktan her zaman mutluluk duyacaklarını belirtti.
Aktaş'ı daha sonra, MHP
İl Başkanı Bünyamin Avcı
ve yönetim kurulu üyeleri ve Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Emine Bilgen makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:29 Kaynak: AA
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