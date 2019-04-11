Adana Kendisini Polise İhbar Eden Arkadaşını Öldürdü

Kendisini polise ihbar eden arkadaşını öldürdü Adana
'da kullanılmayan çiftlikte başından vurularak öldürülen Suat Duruhan'ın katil zanlısı Ramazan Y. (24) yakalandı. Uyuşturucu madde satma suçundan aranan Ramazan Y.'nin arkadaşını kendisini polise ihbar ettiği için öldürdüğü ortaya çıktı.
Geçtiğimiz 1 Nisan
'da gece yarısı Yüreğir
ilçesi Çamlıbel
Mahallesi'ndeki kullanılmayan çiftlikte iddiaya göre, tek el tabanca sesi ve ardından yardım çığlığı duyan mahalle sakinleri, dışarıya çıktıklarında plakasını alamadıkları bir otomobilin hızla sokaktan ayrıldığını gördü. Çiftliğe doğru yönelen mahalleli, olay yerine gittiklerinde Suat Duruhan'ı başından vurulmuş halde buldu. Olay yerine gelen Duruhan'ın yakınları otomobil ile kentteki bir özel hastaneye götürdü. Duruhan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısını yakalamak için harekete geçti.
YAKALANDI, TUTUKLANDI
Kullanılmayan çiftlik çevresinde araştırma yapan ekipler, şüphelinin Ramazan Y. olduğunu saptadı. Polis
, bunun üzerine Y.'nin saklanabileceği 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Şüpheli Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde yakalandı. Ramazan Y. ise sorgusunda, uyuşturucu madde satma suçundan aranması olduğunu, öldürdüğü Duruhan'ın kendisini polise ihbar ettiğini ve aralarında çıkan tartışma sonucu tetiği çektiğini söyledi. Ayrıca Ramazan Y.'nin 27 Mart
günü Ramazan Eren
'i de (23) Çamlıbel Mahallesi'nde yan bakma meselesi yüzünden yaraladığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.