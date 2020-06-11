ADANA Meclis üyesi Vursavuş, Karaca'nın 'Islak Islak' parçasını seslendirdi - Son Dakika

ADANA Meclis üyesi Vursavuş, Karaca'nın 'Islak Islak' parçasını seslendirdi

Meclis üyesi Vursavuş, Karaca'nın 'Islak Islak' parçasını seslendirdiADANA'da CHP'li Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, müteahhit ve ses sanatçısı Mustafa Fidan Vursavuş, Cem Karaca'nın 'Islak Islak' isimli eserini seslendirip klip çekti.

Meclis üyesi Vursavuş, Karaca'nın 'Islak Islak' parçasını seslendirdi ADANA'da CHP'li Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, müteahhit ve ses sanatçısı Mustafa Fidan Vursavuş, Cem Karaca'nın 'Islak Islak' isimli eserini seslendirip klip çekti. Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Cem Karaca'nın, dillere pelesenk olan Islak Islak isimli parçasını seslendiren Mustafa Fidan Vursavuş, müzisyenlerle sosyal izole halde çektiği klibi sosyal medyada paylaştı. Kentte uzun yıllardır müteahhitlik yapan, ses sanatçısı ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi'nin performansı, vatandaşlar tarfından ilgi gördü. Vursavuş'un klibi kısa süre önce yayınlanmasına rağmen binlerce kişi tarafından izlendi. Vursavuş, aynı zamanda #AdanaSahipsizDegil platformunun da başkanlığını yürütüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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