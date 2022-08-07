Edinilen bilgiye göre, Zeynep İbiş (16), Belediye Evleri Mahallesi'ndeki apartmanın 3. katındaki balkondan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Kaynak: AA

Belediye evleri mahallesi, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da balkondan düşen 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti - Son Dakika

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