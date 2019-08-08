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Adana Otogarı'nda unutulan çanta, polisi alarma geçirdi

1 saat önce

Adana Otogarı'nda unutulan çanta, polisi alarma geçirdiADANA Merkez Otogarı'nda polis noktasının yaklaşık 15 metre uzağına bırakılan bond tipi çanta, güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

Adana Otogarı'nda unutulan çanta, polisi alarma geçirdi
ADANA Merkez Otogarı'nda polis noktasının yaklaşık 15 metre uzağına bırakılan bond tipi çanta, güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Uzman ekip tarafından fünye ile patlatılan çantanın boş çıkması herkesi rahatlattı.
Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesinde bulunan Adana Merkez Otogarı'ndaki polis noktasının yakınında meydana geldi. Otogarda devriye görevinde bulunmak üzere noktadan çıkan polisler, kendilerine yaklaşık 15 metre uzaklıkta sahipsiz bond tipi çanta görünce, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinden destek istedi. Çantanın çevresine güvenlik şeridi çeken polis, vatandaşları bölgeden uzaklaştırırken, yakındaki peronlarda otobüs giriş-çıkışını kapattı. Olay yerine sevk edilen Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekibin fünye ile patlattığı çanta, boş çıktı. Bazı vatandaşlar, canını hiçe sayıp, uzaktan da olsa ekiplerin çalışmasını merakla izlerken, çantanın boş çıkması herkese rahat bir nefes aldırdı. Polislerin çanta üzerinde yaptığı incelemenin ardından peronlardaki seferler normale döndü.
Adana Merkez, Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:46 Kaynak: DHA
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