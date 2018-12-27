Son Dakika Haberleri: Adana Otomobil ile Çarpışan Motosikletin Kasksız Sürücüsü Yaralandı

Adana Otomobil ile Çarpışan Motosikletin Kasksız Sürücüsü Yaralandı

34 dakika önce

Otomobil ile çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü yaralandıADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü Ahmet Gür yaralandı.

Otomobil ile çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü yaralandı

ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü Ahmet Gür yaralandı.

Kaza, Tufanpaşa Mahallesi, Gazi Rahmi Enişte Sokak'ta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ehliyetsiz ve kasksız Ahmet Gür yönetimindeki 01 VM 308 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 80 DD 611 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü Gür yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Ahmet Gür'ün vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi. Yaralı, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:12 Kaynak: DHA

Kozan, Ahmet Gür, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konferans İçin Kolombiya'ya Giden Türk Profesörün Cesedine Ulaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Davetine Cevap Verdi

Hayvana İşkenceden Yakalanan Zanlı, Karakolda 2 Yıl Önce İşlediği Cinayeti İtiraf Edince Tutuklandı Komandolar Sınır Ötesi Göreve Gönderildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 19:46:37. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana Otomobil ile Çarpışan Motosikletin Kasksız Sürücüsü Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]