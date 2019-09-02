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Adana pozantı'da bal ve çilek festivali coşkusu yaşandı

24 dakika önce

Pozantı'da bal ve çilek festivali coşkusu yaşandıAdana'nın Pozantı ilçesi Karakışlakçı mahallesinde '10. Geleneksel Bal ve Çilek Festivali düzenlendi.

Pozantı'da bal ve çilek festivali coşkusu yaşandı

Adana'nın Pozantı ilçesi Karakışlakçı mahallesinde '10. Geleneksel Bal ve Çilek Festivali düzenlendi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde Bal ve çilek diyarı Karakışlakçı'da düzenlenen festivale Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Deniz, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ile çok sayıda yöre halkı katıldı. Okul bahçesinde düzenlenen bal ve çilek festivali, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı protokol konuşmalarıyla devam etti. Konuşmaların ardından Adana Büyükşehir Belediyesi bandosu ve halk oyunları ekibi bir gösteri sundu, Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri ekibi de söylediği birbirinden güzel şarkı ve türkülerle festivale renk kattı. Festivale katılan protokol ve davetlilere bal, çilek, böğürtlen yayık ayran ve sıkma ikramları yapıldı. Ayrıca bal ve çilek üreticilerine çeşitli hediyeler verildi. Festivalin son etkinliğinde çilek ve bal hasadı yapıldı. Arıcı maskeleri giyen protokol üyeleri, kovanlardan bal çıkardı, çeşitli aşamalarla süzme bal üretti.

Pozantı, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:13 Kaynak: DHA
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