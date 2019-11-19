Adana sahte altın satan kadının serbest kalmasına kuyumcudan tepki

Sahte altın satan kadının serbest kalmasına kuyumcudan tepki

Adana'da daha önce sahte altın sattığı kuyumcu dükkanında ikinci kez aynı yöntemle satış yapmaya çalışırken dükkan sahibi tarafından yakalanan Ayşegül O. (32) hakkında, duruşmalara katılmadığı için 'yakalama' kararı çıkarıldığı, ifadesinin ardından serbest kaldığı belirlendi. Dükkan sahibi Erkan Acar, 2 bin lira zararı olduğunu belirterek, Ayşegül O.'nun tutuklanmamasına tepki gösterdi.

Merkez Seyhan ilçesinde 5 Mayıs 2018 tarihinde, Yenibaraj Mahallesi İbo Osman Caddesi'ndeki Erkan Acar'a ait kuyumcu dükkanına gelen Ayşegül O., orijinaliyle aynı ağırlığa sahip sahte küpeyi satıp, kaçtı. Acar, aldığı küpeyi tekrar kontrol ettiğinde, sahte olduğunu fark edince polise başvurdu. Güvenlik kamerası görüntülerini alan polis, Ayşegül O.'yu yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken, Acar'a ait kuyumcu dükkanına ikinci kez gelen Ayşegül O., yanında getirdiği altın görünümlü zinciri satmak istedi. Gelen kişinin daha önce kendisini dolandıran Ayşegül O. olduğunu fark eden Acar, kardeşini dükkanın kapısında bekletti. Acar, Ayşegül O.'ya daha önce kendisine altın satıp satmadığını sordu. Acar ve kardeşi, paniğe kapılan Ayşegül O.'yu yakaladı. Dükkanın önünde çevredekilerden yardım isteyen Ayşegül O., gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Ayşegül O., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DURUŞMALARA KATILMADI

Ayşegül O. hakkında Adana 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'sahte altın satmak' suçundan dava açıldı. Duruşmalara katılmayan Ayşegül O. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İfadesi alınan Ayşe O., yeniden serbest bırakıldı.

Dükkan sahibi Erkan Acar, Kadını iş yerimizde kendimiz yakalayıp, polise teslim ettik, serbest kaldı. O günden bu yana mağduriyetimiz giderilmedi, üzerine duruşmalara bile gelmedi. Ben mahkemelere gittim. O dönemde 10 gram sahte altın satın almıştık. 2 bin liranın üzerinde mağduriyetimiz bulunmakta. Yakalama kararı çıkarılmış ve tekrar serbest kalmış. Yaptığı yanına kar mı kalacak dedi.